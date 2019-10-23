2019-10-23T19:50:22+03:00
Спорт

В Шебекинском городском округе состоялась спартакиада трудовых коллективов

Соревнования проходили одновременно на трех спортивных площадках города
Ирина ТАРАСОВА
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В Шебекинском городском округе состоялась спартакиада трудовых коллективов. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаВ Шебекинском городском округе состоялась спартакиада трудовых коллективов. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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В Шебекинском городском округе прошла спартакиада трудовых коллективов, Ее программа включала семь видов соревнований, в которых приняли участие более 90 человек из 8 трудовых коллективов округа.

Как сообщает пресс-служба администрации Шебекинского городского округа, на стадионе «Юность» состоялись состязания по мини-футболу, перетягиванию каната и легкоатлетической эстафете. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса прошли соревнования по силовой гимнастике и гиревому спорту, в плавательном бассейне «Дельфин» – плавание на дистанции 50 метров.

Самые жаркие баталии развернулись между командами предприятий и организаций. По итогам соревнований 1 место заняла команда «Шебекинские тепловые сети», 2 место-«ОМВД по Шебекинскому городскому округу», 3 место - «ЗАО « Завод Премиксов №1».

ИСТОЧНИК KP.RU

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