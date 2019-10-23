В Белгороде арестован бывший сотрудник областного УМВД

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-23T16:42:09+03:00

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В Белгороде взяли под стражу бывшего оперативника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона. В пресс-службе областного Следственного комитета сообщили, что его обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере и превышении полномочий.

По версии следствия, на счету экс-сотрудника полиции укрытое преступление. В августе 2018 он не зарегистрировал поступившее от руководителей одного из предприятий заявление. Соответственно никакие проверочные и оперативно-розыскные мероприятия по нему не проводились.

В сентябре текущего года старший оперуполномоченный попытался через посредника получить от руководителей той же коммерческой структуры взятку в размере 1 миллион 300 тысяч рублей, однако был задержан сотрудниками регионального УФСБ и подразделения собственной безопасности УМВД. В настоящее время он уволен со службы в органах внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU