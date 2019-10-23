42-летняя белгородка обвиняется в смерти пожилой матери
42-летняя жительница Белгорода задержана по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшей. 15 октября 2019 года между ней и ее 79-летней матерью возникла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина ударила несколько раз свою мать прямо по голове. Пожилую женщину доставили с черепно-мозговыми травмами в больницу, но, увы, спасти ее не удалось, спустя 4 дня она скончалась.
Подозреваемую задержали. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемой под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU