2019-10-23T18:41:07+03:00
Происшествия

42-летняя белгородка обвиняется в смерти пожилой матери

15 октября между ней и престарелой матерью произошла ссора, в ход пошли кулаки
Ирина ТАРАСОВА
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42-летняя белгородка обвиняется в смерти пожилой матери.42-летняя белгородка обвиняется в смерти пожилой матери.Фото: "КП" Архив
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42-летняя жительница Белгорода задержана по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшей. 15 октября 2019 года между ней и ее 79-летней матерью возникла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина ударила несколько раз свою мать прямо по голове. Пожилую женщину доставили с черепно-мозговыми травмами в больницу, но, увы, спасти ее не удалось, спустя 4 дня она скончалась.

Подозреваемую задержали. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемой под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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