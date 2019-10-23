2019-10-23T14:10:35+03:00
Спорт

Белгородский экипаж Кирпилев-Тюпенкин стал самым быстрым на чемпионате России по ралли-рейдам

4-й этап чемпионата «Симбирский тракт 2019» проходил в Ульяновской области
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества АСК "Вираж" ВКонтакте.Фото сообщества АСК "Вираж" ВКонтакте.
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4-й чемпионат России по ралли-рейдам «Симбирский тракт» завершился победой команды АСК «Вираж». Чемпионат проходил в Ульяновской области 18-20 октября. Белгородский экипаж Максима Кирпилева и Олега Тюпенкина стал самым быстрым, преодолев 750 километров сложной трассы.

«Этот этап стал самым сложным в этом сезоне. Интрига сохранялась до последней минуты соревнований. Пилоты преодолели более 750 км. Борьба была очень плотной и напряженной», - отметили на сайте АСК «Вираж».

Фото сообщества АСК "Вираж" ВКонтакте.

Фото сообщества АСК "Вираж" ВКонтакте.

Спортсмены выступали на автомобиле Porsche Cayenne S. И, как и на предыдущем этапе в Ростове, повторили успех и заняли первое место. Отметим, что белгородская команда второй сезон подряд становится чемпионом России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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