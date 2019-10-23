2019-10-23T13:14:46+03:00
Общество

Под Белгородом сгорел цех по производству мебели

Огонь уничтожил и оборудование, и готовую продукцию
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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В селе Стрелецкое Белгородского района произошел пожар в цехе по производству мебели. Звонок о пожаре поступил в службу спасения 22 октября в 12.15, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. В результате огонь повредил и оборудование цеха, и готовую продукцию. Всего огнем было охвачено 30 квадратных метров помещения.

Пожар удалось ликвидировать в 13.01, предполагаемая причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. На месте работали сотрудники двух пожарно-спасательных частей № 4 и № 1.

22 октября в 18.04 поступило еще одно сообщение о пожаре из микрорайона Парковый Старого Оскола. На открытой площадке площадью 10 квадратных метров горел мусор. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Пожар удалось ликвидировать всего за 10 минут. 18 часов 15 минут. Для ликвидации привлекался дежурный караул муниципальной пожарной части № 59.

Также в этот же день, в 22.26 поступило сообщение из Губкина, где загорелся сарай в микрорайоне Йотовка. В результате пожара огнем повреждена кровля сарая на площади 16 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 23.03. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 8 и № 57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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