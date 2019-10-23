2019-10-23T11:32:48+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования.Ставки снижены в среднем на 0,1-0,5 процентного пункта
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Минимальная ставка по ипотекепри сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 8,99% годовых и распространяется на следующие программы:

на покупку строящегося жилья;

на рефинансированиеипотечных кредитов сторонних банков;

При сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на покупку строящегося жилья ставка составляет от 9,4% годовых, на приобретение готового жилья – 9,29% годовых, на цели рефинансирования - от 9,9% годовых.

Попрограмме «Легкий старт»сумме кредита от 5 млн рублей ставка составляет от 9,9% годовых. При сумме кредита до 5 млн рублей минимальная ставка осталась неизменной и составляет 10,5% годовых.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составляет от 4,9% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Научно-проектный центр НИУ «БелГУ» презентовал нейрофитнес
В Белгороде арестован бывший сотрудник областного УМВД
Жители Белгорода с 1 декабря будут платить за воду больше
Белгородский экипаж Кирпилев-Тюпенкин стал самым быстрым на чемпионате России по ралли-рейдам
Под Белгородом сгорел цех по производству мебели
Белгородца отправили в колонию на 13 лет за жестокое убийство 18-летней девушки
Организация выплатила белгородке полмиллиона морального вреда за несчастный случай
Белые бумажные птицы взлетели над Белгородчиной
В Старом Осколе мужчина облил бывшую жену бензином и поджег
В Белгородской области полицейского будут судить за получение крупной взятки
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»
22-летний белгородец будет отвечать за незаконную близость с несовершеннолетней
Казаки Белгородской области померялись силой и песней
В Белгородской области можно поставить на учет туристскую группу на время похода
Первый рейс самолета из Белгорода в Таиланд сорвал туман
Белгородцы получают ложные письма от имени судебных приставов
Аллея Славы в память Героя Советского Союза Николая Рубана открыта на Белгородчине
В Белгородском зоопарке начнутся каникулы и снизятся цены