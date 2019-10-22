В Старом Осколе мужчина облил бывшую жену бензином и поджег

22 Окт. 19:25 2019-10-22T19:25:35+03:00

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Происшествие случилось вечером 11 октября в одной из квартир Старого Оскола. По предварительным данным, 40-летний местный житель во время выяснения отношений с бывшей женой облил ее бензином и поджег. Женщина сумела вызвать скорую. Пострадавшую с серьезнейшими ожогами санавиацией доставили в областную больницу. Полицейские задержали злоумышленника. Следствие настояло на его аресте.

В пресс-службе Старооскольского городского суда сообщили, что в настоящее время мужчина заключен под стражу. Его причастность к произошедшему подтверждается как самой женщиной, так и показаниями медиков. По словам сотрудников скорой помощи, злоумышленник не хотел подпускать их к пострадавшей и вел себя крайне агрессивно, демонстрируя при этом топор. Благодаря полиции медицинские работники все же смогли оказать оскольчанке помощь.

По данным суда, у мужчины богатое криминальное прошлое. У него имеются неснятые и непогашенные судимости, в том числе за совершение преступлений в отношении бывшей супруги. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU