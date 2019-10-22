2019-10-22T13:06:28+03:00
Общество

Первый рейс самолета из Белгорода в Таиланд сорвал туман

Аэропорт также не смог принять воздушное судно из Шереметьево
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества Belgorod SPOTTERS TEAM | AIRCRAFT PHOTOGRAPHY во "ВКонтакте".Фото сообщества Belgorod SPOTTERS TEAM | AIRCRAFT PHOTOGRAPHY во "ВКонтакте".
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Туман, который накрыл в это утро Белгород, повлиял на работу аэропорта. Так, в соцсетях сообщают, что из-за слабой видимости самолет, летевший из Шереметьево, покружил над Белгородом и вынужден был вернуться обратно в столицу. Также в группе BelSpottTeam в «ВКонтакте» сообщают, что отменен первый в этом году рейс до Пхукета (Таиланд). В расписании аэропорта указано, что задерживаются еще три рейса.

Фото сообщества Belgorod SPOTTERS TEAM | AIRCRAFT PHOTOGRAPHY во "ВКонтакте".

Фото сообщества Belgorod SPOTTERS TEAM | AIRCRAFT PHOTOGRAPHY во "ВКонтакте".

Отметим, что в сентябре этого года Белгородский аэропорт анонсирован перелеты в Пхукет и Дубай. Прямой рейс из Белгорода в Таиланд должен был отправиться 22 октября, в Дубай – 27. Самолеты будут летать с периодичностью 1 раз в 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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