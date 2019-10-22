2019-10-22T13:07:59+03:00
Спорт

В Белгородской области можно поставить на учет туристскую группу на время похода

Разработан порядок информирования о маршрутах туристов
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области можно поставить на учёт туристскую группу на время похода. Фото пресс-службы МЧС по белгородской областиВ Белгородской области можно поставить на учёт туристскую группу на время похода. Фото пресс-службы МЧС по белгородской области
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МЧС России выступает за предупреждение происшествий и снижение рисков, связанных с путешествиями россиян по труднодоступным районам. С этой целью глава ведомства Евгений Зиничев подписал приказ, утверждающий порядок информирования спасательных подразделений о сложных туристических маршрутах. В соответствии с документом туристы должны зарегистрировать свой маршрут не позднее 10 дней до начала путешествия. Нововведение касается организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере активного туризма, туристов и групп, самостоятельно путешествующих по стране, в том числе имеющих в своем составе несовершеннолетних детей.

Процедура регистрации максимально упрощена. Во время регистрации спасатели ознакомят туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности.

В Белгородской области подать обращение о постановке на учет туристских групп на время похода можно одним из следующих способов: по электронной почте: dgu@31.mchs.gov.ru; письмом с уведомлением о вручении на адрес Главного управления (308015, Белгород, проспект Славы, 102); при личном обращении в территориальный орган МЧС России и другими способами.

«Заявка обрабатывается в течение суток, и по итогам обработки гражданину поступает уведомление о том, что маршрут зарегистрирован, выдаются рекомендации по состоянию погоды, по особенностям маршрута, который планируется данной группой», — поясняет Владимир Кудренко, заместитель начальника ГУ МЧС России по Белгородской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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