2019-10-22T10:04:26+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях

Банк УРАЛСИБ предлагает дебетовую карту «Прибыль»во всех своих офисах на территории РФ. Ранее карта выпускалась в пилотном режиме в некоторых городах присутствия Банка
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Карта«Прибыль» объединяет в себе сразу несколько преимуществ, предусматривая начисление процентов на остаток и кэшбэк до 3% в рамках программы лояльности «УРАЛСИБ Бонус».

Ежемесячное начисление процентов на остаток средств по карте – от 3 до 6% годовых в зависимости от суммы минимального остатка по карте в течение месяца.

По программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус»клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 потраченных рублей, которые могут быть обменены на денежные сертификаты, предусматривающие максимальный кэшбэк до 3%. Порядок использования сертификатов в рамках программы лояльности указан на сайте www.bonus.uralsib.ru.

Снятие наличных по карте при сумме от 3 тысяч рублей в банкоматах любого банка на территории РФ осуществляется без комиссии.

Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль»необходимо выполнить одно из условий: совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей в месяцили иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц.

Карту «Прибыль» можно открыть в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания карты можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области полицейского будут судить за получение крупной взятки
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»
22-летний белгородец будет отвечать за незаконную близость с несовершеннолетней
Казаки Белгородской области померялись силой и песней
В Белгородской области можно поставить на учет туристскую группу на время похода
Первый рейс самолета из Белгорода в Таиланд сорвал туман
Белгородцы получают ложные письма от имени судебных приставов
Аллея Славы в память Героя Советского Союза Николая Рубана открыта на Белгородчине
В Белгородском зоопарке начнутся каникулы и снизятся цены
Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»
Музыкальный диктант объединил участников четырех районов Белгородчины
В Белгородской области выбрали лучшего государственного инспектора по маломерным судам
В Старом Осколе снесли опасное торгово-офисное здание
Белгородские спасатели ликвидировали условное ДТП
В Белгороде росгвардейцы задержали злостного алиментщика
Белгородские энергетики провели очередной рейд по выявлению энерговоровства
Под Белгородом легковушка врезалась в стоящий на обочине грузовик – погибли три человека
Лучшую народную дружину нашли в Новооскольском округе
Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?
Запуск новой инвестиционной системы
Старшеклассники из Вейделевки Белгородской области победили во Всероссийском конкурсе «Юннат»
Белгородские велосипедисты будут ездить по автомобильным дорогам
На Белгородчине в Прохоровском районе после капремонта открылась школа
Белгород: день заканчивается печальными новостями
В Белгородском районе обустраиваются новые детские площадки
В деле ареста главы Белгородского района появились новые факты
В Белгороде вся следующая неделя обещает быть аномально теплой
В администрации Валуйского района выясняли, кто выше, быстрее и сильнее