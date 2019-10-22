2019-10-22T10:00:04+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»

Банк УРАЛСИБ предлагает действующим клиентам– юридическим лицам в форме ООО и индивидуальным предпринимателям – кредитный продукт «Бизнес-Блиц»
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Кредит могут получить активные клиенты Банка, имеющие обороты по расчетному счету в течение не менее 6 полных календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки на кредит.В рамках кредита средства можно направить на любые цели, связанные с бизнесом.

Денежные средства предоставляются в форме единовременного кредита на срок от 6 до 60 месяцев. Фиксированная процентная ставка – 15%. Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей, максимальная – 1,5 млн рублей.Кредит предоставляется без залога. Требуется только поручительство основных собственников для юридического лица и супруга/супруги для ИП.

Предварительное решение о предоставлении кредита принимается на основании 2-х документов: Анкеты-Заявки и паспорта. Окончательноерешение принимается за один рабочий день.

Согласно условиям продукта, годовая выручка компании не должна превышать 125 млн рублей включительно. Требование к сроку с момента государственной регистрации бизнеса – не менее 6 месяцев. При этом предусмотрены ограниченияк видам деятельностибизнеса компании, а также к численности работников.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями и ограничениямив рамках кредитного продукта «Бизнес-Блиц» можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юридических лиц 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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