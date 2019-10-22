2019-10-22T10:15:19+03:00
Общество

В Белгородском зоопарке начнутся каникулы и снизятся цены

Посещение парка обойдется дешевле, как для детей, так и для взрослых
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском зоопарке начнутся каникулы и снизятся цены.В Белгородском зоопарке начнутся каникулы и снизятся цены.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Приятный сюрприз приготовил для белгородцев и гостей города Белгородский зоопарк: с 28 октября, малыши смогут посетить парк всего за 50 рублей, а взрослые – за 300.

Как отметил генеральный директор зоопарка Денис Савельев, в зоопарке решили сделать приятный сюрприз детям, чтобы они не сидели дома в такую хорошую погоду, а провели каникулы с пользой и удовольствием.

Также в зоопарка отмечают, что сразу после отдыха школьников парк закроется на каникулы. Насколько длинными они будут, пока не сообщается.

Практику уходить на каникулы впервые в Белгородском зоопарке применили зимой этого года. Тогда зоопарк был закрыт с 15 января по 25 марта. Служители зоопарка смогли провести ремонты вольеров, животные – пройти медобследование и отдохнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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