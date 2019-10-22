Музыкальный диктант объединил участников четырех районов Белгородчины

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-22T09:13:49+03:00

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Двери Борисовской детской школы искусств имени Ломакина открылись для тех, кто хотел проверить свои музыкальные способности и получить независимую оценку своей музыкальной грамотности. Кем бы ни был участник - школьником, студентом, педагогом, профессором - для каждого был предусмотрен диктант различной сложности для разного количества голосов. Ровно в полдень более 30 учащихся и преподавателей из разных районов Белгородской области приступили к написанию всеобщего музыкального диктанта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Борисовского района.

Напомним, что специально для акции российские композиторы написали 10 авторских музыкальных отрывков. Экспертный совет проекта, в который вошли гнесинские теоретики, помог адаптировать их под заявленные уровни сложности – от 3-го класса до профессора. Иллюстрировали диктанты на площадках и проверяли работы участников преподаватели по сольфеджио и теории музыки Борисовского зонального методического объединения.

Исключительность проекта заключалась в том, что любой желающий мог испытать себя в написании нескольких диктантов разного уровня. Не возбранялось подавать работу анонимно или даже отказываться от оценок, в этом случае проверяющими были отмечены только ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU