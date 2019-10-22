2019-10-22T09:13:49+03:00
Общество

Музыкальный диктант объединил участников четырех районов Белгородчины

Проверить музыкальную грамотность мог и ученик, и профессор
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Музыкальный диктант объединил участников четырех районов Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаМузыкальный диктант объединил участников четырех районов Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
Изменить размер текста:

Двери Борисовской детской школы искусств имени Ломакина открылись для тех, кто хотел проверить свои музыкальные способности и получить независимую оценку своей музыкальной грамотности. Кем бы ни был участник - школьником, студентом, педагогом, профессором - для каждого был предусмотрен диктант различной сложности для разного количества голосов. Ровно в полдень более 30 учащихся и преподавателей из разных районов Белгородской области приступили к написанию всеобщего музыкального диктанта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Борисовского района.

Напомним, что специально для акции российские композиторы написали 10 авторских музыкальных отрывков. Экспертный совет проекта, в который вошли гнесинские теоретики, помог адаптировать их под заявленные уровни сложности – от 3-го класса до профессора. Иллюстрировали диктанты на площадках и проверяли работы участников преподаватели по сольфеджио и теории музыки Борисовского зонального методического объединения.

Исключительность проекта заключалась в том, что любой желающий мог испытать себя в написании нескольких диктантов разного уровня. Не возбранялось подавать работу анонимно или даже отказываться от оценок, в этом случае проверяющими были отмечены только ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области полицейского будут судить за получение крупной взятки
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»
22-летний белгородец будет отвечать за незаконную близость с несовершеннолетней
Казаки Белгородской области померялись силой и песней
В Белгородской области можно поставить на учет туристскую группу на время похода
Первый рейс самолета из Белгорода в Таиланд сорвал туман
Белгородцы получают ложные письма от имени судебных приставов
Аллея Славы в память Героя Советского Союза Николая Рубана открыта на Белгородчине
В Белгородском зоопарке начнутся каникулы и снизятся цены
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях
Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»
В Белгородской области выбрали лучшего государственного инспектора по маломерным судам
В Старом Осколе снесли опасное торгово-офисное здание
Белгородские спасатели ликвидировали условное ДТП
В Белгороде росгвардейцы задержали злостного алиментщика
Белгородские энергетики провели очередной рейд по выявлению энерговоровства
Под Белгородом легковушка врезалась в стоящий на обочине грузовик – погибли три человека
Лучшую народную дружину нашли в Новооскольском округе
Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?
Запуск новой инвестиционной системы
Старшеклассники из Вейделевки Белгородской области победили во Всероссийском конкурсе «Юннат»
Белгородские велосипедисты будут ездить по автомобильным дорогам
На Белгородчине в Прохоровском районе после капремонта открылась школа
Белгород: день заканчивается печальными новостями
В Белгородском районе обустраиваются новые детские площадки
В деле ареста главы Белгородского района появились новые факты
В Белгороде вся следующая неделя обещает быть аномально теплой
В администрации Валуйского района выясняли, кто выше, быстрее и сильнее