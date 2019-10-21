В Белгородской области выбрали лучшего государственного инспектора по маломерным судам

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-21T17:24:24+03:00

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В Белгородской области в рамках ежегодного Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» состоялся конкурс на звание «Лучший государственный инспектор по маломерным судам». По итогам конкурса лучшим стал старший государственный инспектор по маломерным судам группы технического надзора Центра ГИМС МЧС России по Белгородской области, спасатель 3 класса Алексей Пантелеев.

В ходе проведения конкурса учитывались такие показатели работы как знание нормативных документов, умение обращаться с оборудованием и спецтехникой, снаряжением и имуществом, необходимым для работы, опыт проведения публичных выступлений, участие в рейдах, патрулировании, уровень проводимой разъяснительной работы с гражданами. Также учитывались и личные качества, такие как дисциплинированность, уравновешенность и исполнительность.

Отметим, что Алексей Юрьевич работает в МЧС России с 2007 года. Он – профи, на работе пользуется заслуженным уважением. Алексей вместе со своими коллегами осуществляет учет, ежегодное освидетельствование пляжей, проводит разъяснительную и профилактическую работу в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на водных объектах, проводит занятия в школах с детьми и со взрослым населением, осуществляет государственный учет и надзор за маломерными судами.

Алексей Пантелеев неоднократно поощрялся руководством Главного управления МЧС России по Белгородской области, награжден нагрудными знаками «За заслуги», «Отличник ГИМС» и другими ведомственными наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU