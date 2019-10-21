2019-10-21T16:15:33+03:00
Общество

В Старом Осколе снесли опасное торгово-офисное здание

В помещении, где планировалось разместить магазины и офисы, вот-вот могли обрушиться плиты перекрытий
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В Старом Осколе по решению судебных приставов демонтировали самовольно построенный объект – торгово-офисное здание, в котором планировалось разместить магазины и офисы. Недостроенное здание имело ряд дефектов, из-за которых в любую минуту могли обрушиться плиты перекрытия.

Администрация Страооскольского городского округа обратилась с иском о сносе опасного объекта в суд. Судебные приставы Старооскольского районного отдела судебных приставов предоставили владелице объекта время для добровольного сноса и предупредили о последствиях неисполнения решения суда. Но требования судебных приставов женщина проигнорировала.

Когда же судебные приставы совместно со взыскателем приступили к сносу здания, должница попыталась воспрепятствовать их действиям, проявляя агрессию. Она угрожала должностным лицам службы и оказала физическое противодействие. Приставам пришлось применить спецсредства, чтобы доставить ее в отдел и составить административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области, из-за сложности конструкции и близко находящихся жилых домов, демонтаж здания производился в течение 3 дней.

Снос объекта завершен. А должнице предстоит еще оплатить исполнительский сбор, расходы по совершению исполнительных действий, а также предстать перед судом за воспрепятствование законной деятельности должностным лицам службы судебных приставов

ИСТОЧНИК KP.RU

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