Белгородские спасатели ликвидировали условное ДТП

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-21T14:40:45+03:00

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В Белгородской области прошла тренировка по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Занятия, в которых приняли участие представители органов управления, аварийно-спасательных и пожарно-спасательных формирований, прошли в Старооскольском городском округе.

По легенде учений отечественный автомобиль попал в аварию. Внутри оказались заблокированными люди, происходит утечка топлива. В любой момент транспортное средство может вспыхнуть.

Огнеборцы, оперативно прибывшие на место условного ДТП по вызову дежурного, в целях предотвращения самовозгорания транспорта первым делом отключил аккумуляторные батареи автомашины и смыли горюче-смазочные материалы. Затем пожарные-спасатели приступили к спасению двух пострадавших. Деблокировав при помощи аварийно-спасательного инструмента поврежденные конструкции, огнеборцы пробрались к условно-раненым (муляжам), эвакуировали и уложили пострадавших на носилки по всем правилам оказания медицинской помощи.

В последующем пострадавшие был переданы прибывшим врачам скорой медицинской помощи. Все действия, начиная со звонка единую дежурную службу, и заканчивая отъездом «скорой», заняли не больше получаса.

ИСТОЧНИК KP.RU