2019-10-21T14:06:40+03:00
Общество

Белгородские энергетики провели очередной рейд по выявлению энерговоровства

Специалисты обнаружили два факта хищения электроэнергии в Валуйском районе
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» совместно с представителями администрации, полиции и СМИ провели рейд по выявлению фактов хищения электроэнергии на территории Валуйского района. Обнаружено два факта самовольного подключения, ущерб составил более 100 тыс. рублей.

В ходе рейда энергетики проверили приборы учета у физических и юридических лиц, заподозренных в безучетном и бездоговорном потреблении электроэнергии. Первый факт хищений обнаружился в жилом доме на улице Суржикова. При детальном осмотре схемы учета выяснилось, что жильцы самовольно, по скрытому проводу подключили бойлер и другое оборудование и потребляли электроэнергию, минуя счетчик.

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