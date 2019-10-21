2019-10-21T14:12:59+03:00
Общество

В Белгороде росгвардейцы задержали злостного алиментщика

Мужчина находился в розыске
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде росгвардейцы задержали злостного алиментщика.В Белгороде росгвардейцы задержали злостного алиментщика.Фото: "КП" Архив
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Алиментщика с долгом более 600 тысяч рублей задержали росгвардейцы на улице Первомайской в Белгороде. Патрульные обратили внимание на молодого мужчину, который ускорил шаг при виде их автомобиля и попытался скрыться между домами.

Сотрудники вневедомственной охраны приняли решение проверить у подозрительного гражданина документы и выяснить причину нежелания попадаться им на глаза. В ходе проверки личных данных по информационной базе, было установлено, что 26-летнего местного жителя разыскивает Управление Федеральной службы судебных приставов.

«Задержанный является должником по 2 исполнительным производствам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына и бывшей супруги. Общая сумма долга составила более 600 тысяч рублей. Должник официально не работает, добровольно денежные средства в счет погашения долгов по алиментам не перечислял, скрывался от должностных лиц службы судебных приставов. В ноябре 2018 года его объявили в розыск. Рассматривается вопрос о привлечении должника к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей», - прокомментировала инцидент помощник руководителя УФССП России по Белгородской области Елена Дацко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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