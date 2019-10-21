2019-10-21T14:15:09+03:00
Происшествия

Под Белгородом легковушка врезалась в стоящий на обочине грузовик – погибли три человека

Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Жуткое ДТП произошло 21 октября около восьми часов утра на трассе «Короча - Губкин – граница Курской области». По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» выехал на обочину, где врезался в стоящий грузовик «МАЗ» с полуприцепом. Авария унесла жизни трех человек.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что водитель и 23-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще одного ехавшего с ними 27-летнего парня доставили в больницу. К несчастью, спасти молодого человека не удалось. Он умер в лечебном учреждении. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины совершенного дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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