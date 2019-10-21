2019-10-21T09:35:54+03:00
Общество

На Белгородчине в Прохоровском районе после капремонта открылась школа

Учебное заведение в Кривошеевке давно нуждалось в ремонте
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Кривошеевке Прохоровского района после капремонта открылась школа. Фото пресс-службы администрации Прохоровского районаВ Кривошеевке Прохоровского района после капремонта открылась школа. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района
Изменить размер текста:

На Белгородчине в Прохоровском районе после капремонта от крылась Кривошеевская средняя школа. Она была построена в 1974 году и дано нуждалась в ремонте. Капитальный ремонт был начат в марте 2019-го. Была полностью заменена кровля, утеплен фасад, выполнен ремонт помещений, обновлены системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения. Отремонтированы классы, новой мебелью оборудована столовая, приобретена компьютерная техника, сообщила пресс-служба администрации Прохоровского района.

Сегодня школа готова принять 59 обучающихся. Право перерезать символичную красную ленту представилось исполняющей обязанности директора и самым маленьким ученикам начальных классов. В обновленном здании установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, выполнено благоустройство прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области выбрали лучшего государственного инспектора по маломерным судам
В Старом Осколе снесли опасное торгово-офисное здание
Белгородские спасатели ликвидировали условное ДТП
В Белгороде росгвардейцы задержали злостного алиментщика
Белгородские энергетики провели очередной рейд по выявлению энерговоровства
Под Белгородом легковушка врезалась в стоящий на обочине грузовик – погибли три человека
Лучшую народную дружину нашли в Новооскольском округе
Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?
Запуск новой инвестиционной системы
Старшеклассники из Вейделевки Белгородской области победили во Всероссийском конкурсе «Юннат»
Белгородские велосипедисты будут ездить по автомобильным дорогам
Белгород: день заканчивается печальными новостями
В Белгородском районе обустраиваются новые детские площадки
В деле ареста главы Белгородского района появились новые факты
В Белгороде вся следующая неделя обещает быть аномально теплой
В администрации Валуйского района выясняли, кто выше, быстрее и сильнее