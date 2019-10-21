На Белгородчине в Прохоровском районе после капремонта открылась школа

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-21T09:35:54+03:00

Учебное заведение в Кривошеевке давно нуждалось в ремонте

Изменить размер текста: A A

На Белгородчине в Прохоровском районе после капремонта от крылась Кривошеевская средняя школа. Она была построена в 1974 году и дано нуждалась в ремонте. Капитальный ремонт был начат в марте 2019-го. Была полностью заменена кровля, утеплен фасад, выполнен ремонт помещений, обновлены системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения. Отремонтированы классы, новой мебелью оборудована столовая, приобретена компьютерная техника, сообщила пресс-служба администрации Прохоровского района.

Сегодня школа готова принять 59 обучающихся. Право перерезать символичную красную ленту представилось исполняющей обязанности директора и самым маленьким ученикам начальных классов. В обновленном здании установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, выполнено благоустройство прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU