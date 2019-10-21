Лучшую народную дружину нашли в Новооскольском округе

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-21T13:09:44+03:00

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27 команд территориальных администраций, организаций и предприятий округа подали заявки на участие в смотре-конкурсе народных дружин Новооскольского городского округа. Местом проведения соревнований дружин стал Центр патриотического воспитания молодежи. По итогам соревнований звание «Лучшая народная дружина Новооскольского городского округа» была присвоена МО ДОСААФ России Новооскольского района, 2 место заняла Большеивановская территориальная администрация, ну а бронзовым призером стала Оскольская территориальная администрация.

Соревнования разделили на 4 этапа. Участникам необходимо было продемонстрировать навыки медицинской подготовки, стрельбу, преодоление полосы препятствий и фигурное вождение автомобиля, сообщила пресс-служба Новооскольского городского округа.

По традиции конкурс завершился награждением участников. Поздравил лучшие отряды с победой, вручил грамоты и кубки заместитель главы администрации Новооскольского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU