2019-10-21T11:32:33+03:00
Общество

Старшеклассники из Вейделевки Белгородской области победили во Всероссийском конкурсе «Юннат»

В состязаниях приняли участие более 200 школьников из 43 регионов России
Ирина ТАРАСОВА
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Старшеклассники из Вейделевки Белгородской области победили во Всероссийском конкурсе «Юннат». Фото пресс-службы администрации Вейделевского районаСтаршеклассники из Вейделевки Белгородской области победили во Всероссийском конкурсе «Юннат». Фото пресс-службы администрации Вейделевского района
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Александр Данченко и Данил Песоцкий из Вейделевки стали победителями и призерами Всероссийского конкурса «Юннат». Финал конкурса проходил на базе Московской государственной сельскохозяйственной академии имени Тимирязева в Москве. В нем приняли участие более 200 школьников из 43 регионов России, сообщила пресс-служба администрации Вейделевского района.

Во время фестиваля проходила защита проектов. Александр и Данил успешно защитили свои работы. Александр Данченко занял 1 место в номинации «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн», Данил Песоцкий стал призером в номинации «Личное подсобное и пасечное хозяйство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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