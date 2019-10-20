В деле ареста главы Белгородского района появились новые факты

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-20T16:12:00+03:00

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Сотрудниками ФСБ России и УФСБ России по Белгородской области совместно с ГУ РОВД СК России были проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова, по результатам которых ему инкриминируется получение взятки от представителя юридического лица. В отношении Попкова возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России. Басманным районным судом Москвы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

Главе Белгородского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Более подробный комментарии по данной ситуации будет предоставлен после завершения следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU