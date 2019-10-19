2019-10-19T14:40:31+03:00
Общество

В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося федеральном в розыске

30-летний житель областного центра находился в состоянии алкогольного опьянения
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося федеральном в розыске.В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося федеральном в розыске.Фото: "КП" Архив
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30-летний житель Белгорода, находившийся в федеральном розыске, был задержан росгвардейцами в районе 2-го Заводского переулка. Мужчина нарушал общественный порядок, грубо высказываясь в адрес проходящих мимо людей, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росгвардии задержали агрессивного гражданина с целью проверки документов, в ходе которой выяснилось, что белгородец находится в федеральном розыске за ГУ МВД России по Воронежской области по статье 158 ч. 1. УК РФ.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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