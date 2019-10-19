В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося федеральном в розыске
30-летний житель Белгорода, находившийся в федеральном розыске, был задержан росгвардейцами в районе 2-го Заводского переулка. Мужчина нарушал общественный порядок, грубо высказываясь в адрес проходящих мимо людей, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники Росгвардии задержали агрессивного гражданина с целью проверки документов, в ходе которой выяснилось, что белгородец находится в федеральном розыске за ГУ МВД России по Воронежской области по статье 158 ч. 1. УК РФ.
Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU