2019-10-19T11:57:45+03:00
Общество

Около 7000 штук малька выпустили в Старооскольское водохранилище

Белый амур и толстолобик привезены из Новооскольского района
Ирина ТАРАСОВА
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Около 7000 штук малька выпустили в Старооскольское водохранилище. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаОколо 7000 штук малька выпустили в Старооскольское водохранилище. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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В Старооскольское водохранилище выпущено 7000 штук малька белого амура и толстолобика, привезенных их Новооскольского района Белгородчины. Зарыбление Старооскольского водохранилища мальком рыб организовано отделом государственного контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов по Белгородской области, сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

Цель этого мероприятия - минимизировать негативное воздействие на животный мир мероприятий по строительству, реконструкции мостов через водные объекты округа. Зарыбление направлено на увеличение биоразнообразия обитателей Старооскольского водохранилища.

Малек выращен и привезен из Великомихайловского рыбопитомника, расположенного в Новоокольском районе Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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