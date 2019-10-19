Около 7000 штук малька выпустили в Старооскольское водохранилище
В Старооскольское водохранилище выпущено 7000 штук малька белого амура и толстолобика, привезенных их Новооскольского района Белгородчины. Зарыбление Старооскольского водохранилища мальком рыб организовано отделом государственного контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов по Белгородской области, сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.
Цель этого мероприятия - минимизировать негативное воздействие на животный мир мероприятий по строительству, реконструкции мостов через водные объекты округа. Зарыбление направлено на увеличение биоразнообразия обитателей Старооскольского водохранилища.
Малек выращен и привезен из Великомихайловского рыбопитомника, расположенного в Новоокольском районе Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU