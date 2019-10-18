2019-10-18T15:10:04+03:00
Общество

Валуйчане выбирают место для памятника «Дети Войны»

Подвиг детей военного времени будет увековечен
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Валуйчане выбирают место для памятника «Дети Войны».Валуйчане выбирают место для памятника «Дети Войны».Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

На территории Валуйского городского округа проживает 2969 граждан, относящихся к категории «Дети войны». Их детство совпало с тяжелым периодом Великой Отечественной войны. Все люди этой категории ощутили тягости военного времени на себе в полной мере. В преддверии празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне решено установить памятник «Дети Войны». Валуйчане могут принять участие в голосовании по выбору места установки памятника или внести свое собственное предложение в официальной группе администрации Валуйского городского округа с 17 по 27 октября 2019 года.

В качестве места установки памятника предлагаются следующие участки: площадь Урицкого (район Библиотеки №2); улица М.Горького (микрорайон Совхоз, пересечение переулка Западный);улица Котовского (район школы №5); другое (предложения валуйчан).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судебные приставы списали со счета белгородской организации многомиллионный долг
В Губкин на такси приехали жители Вологды, заплатив боле 20 тысяч рублей за проезд
Два белгородских сотрудника СОБРа будут носить элитные краповые береты
В Губкине нерадивую мамашу лишили родительских прав
«Мираторг» вручил награды лучшим сотрудникам года
Белгородские оперативники раскрыли совершенную 3 года назад кражу денег
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»
Главу Белгородского района задержали в своем кабинете
В Старом Осколе проходит благотворительный марафон «Во имя Победы»
Белгородца обвиняют в нападении на полицейского
15 некоммерческих организаций Белгорода получили грантовую поддержку Президента
Сколько продержится бабье лето в Белгородском регионе
В Белгородском регионе два иностранных гражданина пытались пересечь границу