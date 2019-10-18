Валуйчане выбирают место для памятника «Дети Войны»

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-18T15:10:04+03:00

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На территории Валуйского городского округа проживает 2969 граждан, относящихся к категории «Дети войны». Их детство совпало с тяжелым периодом Великой Отечественной войны. Все люди этой категории ощутили тягости военного времени на себе в полной мере. В преддверии празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне решено установить памятник «Дети Войны». Валуйчане могут принять участие в голосовании по выбору места установки памятника или внести свое собственное предложение в официальной группе администрации Валуйского городского округа с 17 по 27 октября 2019 года.

В качестве места установки памятника предлагаются следующие участки: площадь Урицкого (район Библиотеки №2); улица М.Горького (микрорайон Совхоз, пересечение переулка Западный);улица Котовского (район школы №5); другое (предложения валуйчан).

ИСТОЧНИК KP.RU