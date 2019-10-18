Главу Белгородского района задержали в своем кабинете

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-18T11:33:31+03:00

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Как сообщает телеграмм-канал «Белгород N1», Анатолий Попков был взят с поличным, при получении взятки. Пока администрация Белгородского района и правоохранительные органы никак не комментируют задержание главы районной администрации.

Анатолий Тихонович Попков с декабря позапрошлого года занимает эту должность. На посту главы он сменил Александра Николаевича Сергиенко (ред. ныне руководит Старооскольским городским округом). До этого Попков почти 20 лет возглавлял Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства, был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации. Кроме того, три созыва подряд являлся депутатом областной Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU