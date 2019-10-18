2019-10-18T10:40:24+03:00
Общество

В Старом Осколе проходит благотворительный марафон «Во имя Победы»

Добровольно пожертвованные средства составили около 3 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе проходит благотворительный марафон «Во имя Победы». Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаВ Старом Осколе проходит благотворительный марафон «Во имя Победы». Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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Благотворительный марафон «Во имя Победы», посвященный 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, проходит в Старом Осколе. Добровольно пожертвованные денежные средства аккумулируются на счете местного общественного благотворительного фонда содействия развитию Старооскольского городского округа «Любимый город» (с назначением платежа - благотворительный марафон «Во имя Победы»). Об этом сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

Уже собрано около 3 миллионов рублей. От организаций и предприятий поступило больше 664 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей 45 тысяч рублей, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 1 миллион 976 тысяч рублей.

При этом многие предприятия и организации приняли решение о выполнении работ по восстановлению памятных мест городского округа и братских могил своими силами и за счет собственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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