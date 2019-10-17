Сколько продержится бабье лето в Белгородском регионе

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-17T16:02:25+03:00

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В Белгородском регионе вторую неделю держится бабье лето. Оно принесло с собой аномально теплую погоду. Так, в четверг, 17 октября днем температура в областном центре составила +17 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье и всю следующую неделю дневная температура будет составлять 18-19 градусов тепла. Только в среду днем градусник покажет +15, а в следующее воскресенье, 27 октября температура опустится до +13. Ночью среднесуточная температура составит 7-10 градусов тепла. Дождей не предвидится, солнечные дни могут смениться легкой облачностью с прояснениями.

В Гидрометцентре сообщают, что теплая погода октября определяется периферией антициклона.

Что касается ноября, синоптики прогнозируют, что и этот месяц будет теплее обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU