2019-10-17T15:08:07+03:00
Общество

Белгородские энергетики почти завершили ремонтную программу этого года

На ее реализацию в рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг. направлено 332,2 миллиона рублей
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр Белгородэнерго» практически завершил выполнение ремонтной программы текущего года. По данным на 15 октября, отремонтировано 2246 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ (101,7 % плана года), 728 трансформаторных подстанций 0,4/6-10 кВ (100 %). От древесно-кустарниковой поросли расчищено и расширено 585,2 га просек ЛЭП.

На подстанциях 110 кВ энергетики провели капитальный ремонт 277 выключателей и 194 разъединителей, тем самым повысив надежность электроснабжения крупных и социально значимых потребителей: Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, Детской областной больницы, Городской больницы № 2 г. Белгорода, БГТУ им. В.Г. Шухова, предприятий «Белгранкорм», «Крюковский свинокомплекс».

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