2019-10-17T13:11:43+03:00
Общество

С 1 декабря белгородцы будут платить за воду больше

Согласно новым правилам стоимость кубометра составит 25 рублей
Ирина ТАРАСОВА
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С 1 декабря белгородцы будут платить за воду больше.С 1 декабря белгородцы будут платить за воду больше.Фото: "КП" Архив
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В мэрии Белгорода прошло заседание комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Один из социально важных вопросов касается внесения изменений в решение Белгородского городского совета № 116 от 14 июня 2019 года. Тарифа за пользование холодной водой изменился с 4 % до 16,1 %. Соответственно плата выросла с 17,59 до 25 рублей за кубометр.

Согласно новым правилам платить за воду белгородцы начнут с 1 декабря. Отмечалось, что тариф в областном центре все равно остается более низким, чем в других муниципалитетах.

Первый заместитель главы администрации города Василий Голиков подчеркнул:

- .Хочу подчеркнуть, что новый тариф в городе Белгороде даже с учетом повышения будет ниже, чем в ряде других муниципальных образований области. Так, алексеевцы уже с 1 января текущего года платят за холодную воду 25,46 рублей, валуйчане – 29,3, корочанцы – 35,11 рублей за кубометр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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