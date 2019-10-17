2019-10-17T12:58:00+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»

Банк УРАЛСИБ предлагает два новых сезонных срочных вклада «Прогноз отличный» и «Янтарь» для клиентов – физических лиц
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С 16 октября 2019 года оба вклада можно открыть во всех отделениях Банка УРАЛСИБ, а вклад «Прогноз отличный» помимо офисов Банка также доступен и в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ.

Минимальная сумма по вкладу «Прогноз отличный»составляет 100 тысяч рублей или 1 500 долларов США. Вкладможет быть размещен на сроки 200, 400 или 1100 дней.

Процентная ставказависит от срока размещения средств и валюты вклада. В рублях на срок 200 дней действует ставка 6,1%годовых, на срок 400 дней – 6,7%, на срок 1100 дней – 7,5% годовых. В долларах СШАна срок 200 дней действует ставка 1,2%годовых, на срок 400 дней – 1,4%, на срок 1100 дней – 1,8% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование вкладаи автоматическое продление вклада производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых).

Также Банк УРАЛСИБ предлагает срочный вклад «Янтарь». Минимальная сумма вклада составляет 3млнрублей или 45 тысяч долларов США.

Вклад можно открыть на срок 500 дней. Процентная ставка по вкладу «Янтарь» составляет 7% годовых при размещении средств в рублях и 1,7% годовых – при открытии вклада в долларах США.

Подробную информацию и полные условия по срочным депозитам «Прогноз отличный» и «Янтарь» можно получить в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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