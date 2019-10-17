Маленький принц прилетит к белгородским детям

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-17T11:57:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Для юных слушателей в увлекательной форме оркестр русских народных инструментов под управлением главного дирижера, заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова совместно с солистами филармонии представят знакомые музыкальные сюжеты. 20 октября абонемент начнется с истории, которую знают и любят все маленькие и взрослые. Музыкальная сказка Антуана де Сент-Экзюпери — Ефрема Подгайца «Маленький принц» для оркестра народных инструментов и чтеца впервые прозвучит в Белгороде.

В этом музыкальном произведении отражено настроение известной притчи, в которой объединились детская непосредственность и глубокая философия. С оркестром русских народных инструментов в качестве чтеца выступит сам автор Ефрем Подгайц. Композитор – заслуженный деятель искусств России, лауреат Почетной Премии Российского Авторского общества «За вклад в развитие науки, культуры и искусства».

ИСТОЧНИК KP.RU