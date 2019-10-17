2019-10-17T11:07:01+03:00
Общество

Автовладелец из Нового Оскола может лишиться «Камаза» за долги

Пока машина находится на спецстоянке
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Во время недавнего проведения оперативно-профилактической операции «Должник» судебные приставы наложили арест на машину «Камаз» и поместили транспорт на специализированную стоянку. В отношении автовладельца возбуждены исполнительные производства о взыскании налогов, штрафов ГИБДД, а также задолженности в пользу администрации Новооскольского городского округа на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Если должник в установленное время не оплатит задолженность, то после процедуры оценки арестованное имущество будет принудительно реализовано, а денежные средства перечислены взыскателям.

Так, к примеру, автовладелец из Борисовки оплатил задолженность по исполнительным производствам о взыскании налогов и штрафов ГИБДД на сумму 77 тысяч рублей. И арест с его автомобиля «Great Wall » был снят.

Отметим, что всего за третий день проведения операции «Должник» белгородскими судебными приставами наложен арест на 48 единиц автотранспортных средств. Автовладельцы оплатили задолженность по различным категориям исполнительных производств на сумму 679 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маленький принц прилетит к белгородским детям
У клубов Старооскольского городского округа теперь есть новая мультимедийная аппаратура
В октябре в Белгороде воспользоваться единым социальным проездным могут почти пять тысяч льготников
Из Белгорода в декабре начнут курсировать новые поезда на Москву, Воронеж и Адлер
В Белгородском университете школьникам рассказали об интеллектуальной собственности
Молодую белгородку подозревают в вымогательстве под угрозой распространения компромата
В Валуйках возле железной дороги нашли минометные мины
6-летний мальчик, погибший на пожаре в Белгороде, не смог открыть дверь
В Белгороде полицейские изъяли из незаконного оборота полкило героина
Белгородская филармония открывает джазовый сезон
Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовано ФСБ России
Белгородец не смог продать свой автомобиль из-за долгов по налогам
В Белгороде появится своя Казань