Автовладелец из Нового Оскола может лишиться «Камаза» за долги

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-17T11:07:01+03:00

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Во время недавнего проведения оперативно-профилактической операции «Должник» судебные приставы наложили арест на машину «Камаз» и поместили транспорт на специализированную стоянку. В отношении автовладельца возбуждены исполнительные производства о взыскании налогов, штрафов ГИБДД, а также задолженности в пользу администрации Новооскольского городского округа на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Если должник в установленное время не оплатит задолженность, то после процедуры оценки арестованное имущество будет принудительно реализовано, а денежные средства перечислены взыскателям.

Так, к примеру, автовладелец из Борисовки оплатил задолженность по исполнительным производствам о взыскании налогов и штрафов ГИБДД на сумму 77 тысяч рублей. И арест с его автомобиля «Great Wall » был снят.

Отметим, что всего за третий день проведения операции «Должник» белгородскими судебными приставами наложен арест на 48 единиц автотранспортных средств. Автовладельцы оплатили задолженность по различным категориям исполнительных производств на сумму 679 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU