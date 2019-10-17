Белгородцы-старшеклассники Алексеевской школы примеряются к будущим профессиям

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-17T14:37:23+03:00

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На базе городской школы № 2 Алексеевки состоялась встреча учеников 9-11 классов с представителями Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова. Мероприятие прошло в рамках регионального межведомственного проекта «Профессиональное самоопределение обучающихся «ТЕХНОЛОГиЯ», сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

С информацией об университете выступил директор института организации и управления набором БГТУ имени Шухова, кандидат технических наук Сергей Булгаков. Ребята узнали об условиях поступления в опорный университет, специальностях, правилах приёма и досуговой деятельности образовательного учреждения.

Старшеклассники приняли участие в работе интерактивных площадок «Физика и космос», «Физика и радиотехника», «Физика и наномоделирование», «Физика света и цвета», «Физика и энергосбережение».Завершением встречи стал флешмоб «Думай, решай, действуй!».

ИСТОЧНИК KP.RU