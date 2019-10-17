У клубов Старооскольского городского округа теперь есть новая мультимедийная аппаратура
Праздничным концертом презентовали новое музыкальное оборудование в ЦКР Лапыгинской сельской территории. Гостями встречи стали представители власти Старооскольского городского округа. Звуковое и световое мультимедийное оборудование с экраном и проектором, электропианино общей стоимостью более четырех миллионов рублей поступило в рамках проекта «Культура малой родины», сообщила пресс-служба администрации округа.
Как рассказала директор ЦКР Лапыгинской сельской территории Светлана Шопина, в учреждении культуры функционируют 25 клубных формирований, в которых занимается 412 человек. Три коллектива носят звание «Народный» и «Образцовый». Они не раз становились лауреатами Всероссийских и международных конкурсов. ЦКР выступает с творческими программами на различных городских праздниках. Здесь проводятся танцевальные вечера, кинопоказы.
Новое оборудование позволит значительно повысить профессиональный уровень подготовки артистов и улучшить качество проведения мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU