2019-10-17T10:22:39+03:00
Звезды

У клубов Старооскольского городского округа теперь есть новая мультимедийная аппаратура

Общая стоимость оборудования более четырех миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Новое оборудование получил Центр культурного развития Старооскольского городского округа. Фото пресс-службы администрации округаНовое оборудование получил Центр культурного развития Старооскольского городского округа. Фото пресс-службы администрации округа
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Праздничным концертом презентовали новое музыкальное оборудование в ЦКР Лапыгинской сельской территории. Гостями встречи стали представители власти Старооскольского городского округа. Звуковое и световое мультимедийное оборудование с экраном и проектором, электропианино общей стоимостью более четырех миллионов рублей поступило в рамках проекта «Культура малой родины», сообщила пресс-служба администрации округа.

Как рассказала директор ЦКР Лапыгинской сельской территории Светлана Шопина, в учреждении культуры функционируют 25 клубных формирований, в которых занимается 412 человек. Три коллектива носят звание «Народный» и «Образцовый». Они не раз становились лауреатами Всероссийских и международных конкурсов. ЦКР выступает с творческими программами на различных городских праздниках. Здесь проводятся танцевальные вечера, кинопоказы.

Новое оборудование позволит значительно повысить профессиональный уровень подготовки артистов и улучшить качество проведения мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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