В октябре в Белгороде воспользоваться единым социальным проездным могут почти пять тысяч льготников

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-17T09:49:22+03:00

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По данным городского Центра социальных выплат, в единой автоматизированной системе учета и оплаты проезда уже зарегистрированы 8 244 банковские карты белгородцев льготных категорий, в октябре использовать электронный ЕСПБ (единый социальный проездной билет) вместо талона могут 4 750 льготников.

Для того чтобы получить возможность пользоваться банковской картой вместо бумажного проездного, необходимо обратиться в МФЦ на проспекте Славы, 25, ул. Есенина, 9 (корпус 4) или в Центр социальных выплат на ул. Князя Трубецкого, 62.

У специалиста нужно написать заявление с указанием паспортных данных и номера банковской карты. Это может быть отдельная карта для оплаты проезда в общественном транспорте или та, на которую приходят пенсия и другие социальные выплаты. Оформить карту в случае ее отсутствия можно бесплатно в банке. Деньги на ее дальнейшее обслуживания не понадобятся. После обращения в МФЦ или Центр социальных выплат карту льготника внесут в единую автоматизированную систему учета и оплаты проезда.

В дальнейшем поездки автоматически зачисляются на зарегистрированную банковскую карту первого числа каждого месяца. Неиспользованные поездки переносятся на следующий месяц и сохраняются до конца года. Количество поездок с октября –18. При оплате проезда банковской картой в пределах города с нее будет списываться 10,27 руб.

В центре социальных выплат подчеркивают, что белгородцам-льготникам необходимо своевременно пополнять карту, чтобы на ней были средства для оплаты проезда. Если же уже выбран лимит 18 льготных поездок, то остальные поездки будут стоить полную цену, т.е. 20 рублей.

Остаток поездок можно проверить на сайте https://lk.informseti.ru. илипозвонить по телефонам: ГАУ БО «МФЦ» (4722) 42-42-42, 8 (800) 707-10-03(звонок по России бесплатный), МБУ «Центр социальных выплат»(4722) 333-960.

ИСТОЧНИК KP.RU