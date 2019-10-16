Из Белгорода в декабре начнут курсировать новые поезда на Москву, Воронеж и Адлер

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-16T17:29:28+03:00

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Из-за изменений в графике движения поездов дальнего следования на 2019-2020 годы с 8 декабря вводятся новые поезда. Поезд № 99/100 Белгород – Москва будет отправляться из областного центра в 20.05. В столицу состав прибудет в 05.56. Из Москвы этот поезд будет выезжать в 23.22, а в Белгород прибудет в 9.00.

Также открывается новый маршрут № 547/548 Белгород – Имеретинский Курорт. Из Белгорода он отправится в 23.59, в Адлер состав прибудет через день в 15.04, а в Имеретинский Курорт − в 15.48. Из Имеретинского Курорта поезд будет оправляться в 04.50 и в 05.03 из Адлера. В Белгород состав вернется на следующий день в 18.05.

Поезд № 685/686 Белгород – Воронеж с прицепной группой вагонов Белгород – Новороссийск из областного центра будет отправляться в 05.30 и прибывать в Воронеж в 13.22. В Новороссийске этот состав прибудет на следующий день в 11.25. Обратно состав из Воронежа отправится в 13.45. В Белгород воронежский поезд прибудет в 22.35, сообщают в пресс-службе ЮВЖД.

Подробно познакомиться с расписанием движения поездов на сайте РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU