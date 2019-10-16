2019-10-16T14:01:18+03:00
Происшествия

Молодую белгородку подозревают в вымогательстве под угрозой распространения компромата

По предварительным данным, 22-летняя злоумышленница оценила свое молчание в 200 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Инцидент произошел в Валуйском городском округе. В полицию обратился 39-летний местный житель с сообщением о том, что у него под угрозой распространения компрометирующей информации требуют приличную сумму денег.

Правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась 22 летняя ранее не судимая нигде не работающая девушка. По предварительным данным, предприимчивая валуйчанка разместила в социальной сети объявление об оказании помощи в решении различных житейских проблем. Мужчина обратился к ней со своими неприятностями и поделился самым сокровенным. Узнав личные тайны «клиента», злоумышленница стала требовать с него 200 тысяч рублей в обмен на молчание.

- Отделом дознания ОМВД России по Валуйскому городскому округу в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Наказание, предусмотренное за такое преступление – до четырех лет лишения свободы. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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