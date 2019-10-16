6-летний мальчик, погибший на пожаре в Белгороде, не смог открыть дверь

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-16T12:30:14+03:00

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Во время прошедшей пресс-конференции замначальника по надзорной деятельности и профилактической работе ГУ МЧС России по Белгородской области Алексей Гусев объяснил, что гибель трех людей на пожаре 4 октября произошла из-за обогревателя. Он был включен в удлинитель, произошло короткое замыкание, и вспыхнула розетка. 6-летний ребенок был еще жив на момент прибытия пожарных, он не сумел открыть дверь. Его госпитализировали, но медикам, увы, спасти ребенка не удалось.

Напомним, что на пожаре, который произошел около двух часов ночи на 5 этаже 9-этажного дома, спасатели обнаружили тела двоих – женщины и 8-летнего ребенка, которые задохнулись от угарного газа.

В региональном Следственном комитета возбудили уголовное дело по факту гибели 33-летней женщины и ее двоих детей по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Алексей Гусев рассказал, что от загоревшейся розетки огонь перешел на мебель и пластиковый потолок. Женщина и 8-летний мальчик задохнулись еще до прибытия пожарных из-за выделения большого количества токсических веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU