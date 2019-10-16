2019-10-16T12:30:14+03:00
Общество

6-летний мальчик, погибший на пожаре в Белгороде, не смог открыть дверь

Причины трагедии на улице Конева объяснили в региональном управлении МЧС России
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Во время прошедшей пресс-конференции замначальника по надзорной деятельности и профилактической работе ГУ МЧС России по Белгородской области Алексей Гусев объяснил, что гибель трех людей на пожаре 4 октября произошла из-за обогревателя. Он был включен в удлинитель, произошло короткое замыкание, и вспыхнула розетка. 6-летний ребенок был еще жив на момент прибытия пожарных, он не сумел открыть дверь. Его госпитализировали, но медикам, увы, спасти ребенка не удалось.

Напомним, что на пожаре, который произошел около двух часов ночи на 5 этаже 9-этажного дома, спасатели обнаружили тела двоих – женщины и 8-летнего ребенка, которые задохнулись от угарного газа.

В региональном Следственном комитета возбудили уголовное дело по факту гибели 33-летней женщины и ее двоих детей по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Алексей Гусев рассказал, что от загоревшейся розетки огонь перешел на мебель и пластиковый потолок. Женщина и 8-летний мальчик задохнулись еще до прибытия пожарных из-за выделения большого количества токсических веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Валуйках возле железной дороги нашли минометные мины
В Белгороде полицейские изъяли из незаконного оборота полкило героина
Белгородская филармония открывает джазовый сезон
Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовано ФСБ России
Белгородец не смог продать свой автомобиль из-за долгов по налогам
В Белгороде появится своя Казань
100 деревьев и кустарников высадили старооскольцы в рамках акции «Живи, лес!»
«Открытие» - ипотечный банк высочайшего класса
Белгородские росгвардейцы задержали гражданок ближнего зарубежья при закладке наркотиков
Валуйского сотрудника исправительной колонии осудили за взяточничество
Белгородец завоевал лицензию на участие в Паралимпийских играх
На белгородской трассе уже во второй раз удалось зафиксировать необычное авто
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Белгороде прошел турнир «Что? Где? Когда?»
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 9 месяцев
Белгородцев приглашают выполнить нормативы ГТО
Белгородец задолжал более 300 тысяч рублей по алиментам
В Белгороде изучают факты гибели 49-летнего рабочего
В Старом Осколе Мыльный пузырь и другие герои квеста расскажут школьникам об экологии
На мусороперерабатывающем заводе в Губкине нашли мертвого младенца
Жители Белгородского района провели акцию за безопасность на дорогах
В Белгороде котенка с 10-метровой пришлось снимать с помощью автолестницы
Белгородские энергетики подключили к сетям газонаполнительные компрессорные станции
Фестиваль-ярмарка «Яичная мозаика» прошел на Белгородчине
Белгородцы выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»
Сбербанк провел в Воронеже бизнес-форум «Своё дело»: диагностика вашего бизнеса»