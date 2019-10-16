В Белгородском университете школьникам рассказали об интеллектуальной собственности

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-16T14:03:24+03:00

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Специалисты отдела интеллектуальной собственности Регионального центра интеллектуальной собственности провели встречу с обучающимися открытой инжиниринговой школы НИУ «БелГУ». Они дали школьникам мастер-класс на тему: «Как превратить идею в интеллектуальную собственность».

Специалисты в области интеллектуальной собственности рассказали старшеклассникам, как трансформировать идеи, достижения и разработки в настоящие результаты интеллектуальной деятельности (патенты на изобретения, полезные модели, свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных). Обучающиеся узнали о дальнейших перспективах полученных охранных документов, о том, какими правами и льготами обладают авторы результатов интеллектуальной деятельности. Также их проинформировали о сайте Регионального центра интеллектуальной собственности, на котором регулярно обновляется информация о мероприятиях и размещаются другие новости о сфере интеллектуальной собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU