2019-10-16T14:03:24+03:00
Общество

В Белгородском университете школьникам рассказали об интеллектуальной собственности

Старшеклассники узнали, как трансформировать идеи в патенты на изобретения
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В НИУ «БелГУ» школьникам рассказали об интеллектуальной собственности. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»В НИУ «БелГУ» школьникам рассказали об интеллектуальной собственности. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»
Изменить размер текста:

Специалисты отдела интеллектуальной собственности Регионального центра интеллектуальной собственности провели встречу с обучающимися открытой инжиниринговой школы НИУ «БелГУ». Они дали школьникам мастер-класс на тему: «Как превратить идею в интеллектуальную собственность».

Специалисты в области интеллектуальной собственности рассказали старшеклассникам, как трансформировать идеи, достижения и разработки в настоящие результаты интеллектуальной деятельности (патенты на изобретения, полезные модели, свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных). Обучающиеся узнали о дальнейших перспективах полученных охранных документов, о том, какими правами и льготами обладают авторы результатов интеллектуальной деятельности. Также их проинформировали о сайте Регионального центра интеллектуальной собственности, на котором регулярно обновляется информация о мероприятиях и размещаются другие новости о сфере интеллектуальной собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодую белгородку подозревают в вымогательстве под угрозой распространения компромата
В Валуйках возле железной дороги нашли минометные мины
6-летний мальчик, погибший на пожаре в Белгороде, не смог открыть дверь
В Белгороде полицейские изъяли из незаконного оборота полкило героина
Белгородская филармония открывает джазовый сезон
Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовано ФСБ России
Белгородец не смог продать свой автомобиль из-за долгов по налогам
В Белгороде появится своя Казань
100 деревьев и кустарников высадили старооскольцы в рамках акции «Живи, лес!»
«Открытие» - ипотечный банк высочайшего класса
Белгородские росгвардейцы задержали гражданок ближнего зарубежья при закладке наркотиков
Валуйского сотрудника исправительной колонии осудили за взяточничество
Белгородец завоевал лицензию на участие в Паралимпийских играх
На белгородской трассе уже во второй раз удалось зафиксировать необычное авто
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Белгороде прошел турнир «Что? Где? Когда?»
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 9 месяцев
Белгородцев приглашают выполнить нормативы ГТО
Белгородец задолжал более 300 тысяч рублей по алиментам
В Белгороде изучают факты гибели 49-летнего рабочего
В Старом Осколе Мыльный пузырь и другие герои квеста расскажут школьникам об экологии
На мусороперерабатывающем заводе в Губкине нашли мертвого младенца
Жители Белгородского района провели акцию за безопасность на дорогах
В Белгороде котенка с 10-метровой пришлось снимать с помощью автолестницы
Белгородские энергетики подключили к сетям газонаполнительные компрессорные станции
Фестиваль-ярмарка «Яичная мозаика» прошел на Белгородчине
Белгородцы выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»
Сбербанк провел в Воронеже бизнес-форум «Своё дело»: диагностика вашего бизнеса»