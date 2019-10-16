В Белгороде полицейские изъяли из незаконного оборота полкило героина

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-16T11:20:44+03:00

По подозрению в покушении на сбыт наркотиков задержан 21-летний житель ближнего зарубежья

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В ходе патрулирования улиц областного центра внимание сотрудников патрульно-постовой службы привлек 21-летний парень. По данным полиции, уроженец ближнего зарубежья пытался оборудовать тайник с наркотиками. Сотрудники ППСП задержали злоумышленника.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД региона при личном досмотре молодого человека, а также в тайниках и по месту его жительства было обнаружено 324 полимерных свертка с подозрительным порошком. Эксперты установили, что их содержимое является героином. Общий вес изъятого составил 562 грамма.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. На период следствия обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит длительный срок лишения свободы.

В Белгороде полицейские изъяли крупную партию героина.

ИСТОЧНИК KP.RU