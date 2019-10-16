2019-10-16T11:20:44+03:00
Общество

В Белгороде полицейские изъяли из незаконного оборота полкило героина

По подозрению в покушении на сбыт наркотиков задержан 21-летний житель ближнего зарубежья
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
фото: скриншот видео.фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

В ходе патрулирования улиц областного центра внимание сотрудников патрульно-постовой службы привлек 21-летний парень. По данным полиции, уроженец ближнего зарубежья пытался оборудовать тайник с наркотиками. Сотрудники ППСП задержали злоумышленника.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД региона при личном досмотре молодого человека, а также в тайниках и по месту его жительства было обнаружено 324 полимерных свертка с подозрительным порошком. Эксперты установили, что их содержимое является героином. Общий вес изъятого составил 562 грамма.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. На период следствия обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит длительный срок лишения свободы.

В Белгороде полицейские изъяли крупную партию героина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Валуйках возле железной дороги нашли минометные мины
6-летний мальчик, погибший на пожаре в Белгороде, не смог открыть дверь
Белгородская филармония открывает джазовый сезон
Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовано ФСБ России
Белгородец не смог продать свой автомобиль из-за долгов по налогам
В Белгороде появится своя Казань
100 деревьев и кустарников высадили старооскольцы в рамках акции «Живи, лес!»
«Открытие» - ипотечный банк высочайшего класса
Белгородские росгвардейцы задержали гражданок ближнего зарубежья при закладке наркотиков
Валуйского сотрудника исправительной колонии осудили за взяточничество
Белгородец завоевал лицензию на участие в Паралимпийских играх
На белгородской трассе уже во второй раз удалось зафиксировать необычное авто
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Белгороде прошел турнир «Что? Где? Когда?»
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 9 месяцев
Белгородцев приглашают выполнить нормативы ГТО
Белгородец задолжал более 300 тысяч рублей по алиментам
В Белгороде изучают факты гибели 49-летнего рабочего
В Старом Осколе Мыльный пузырь и другие герои квеста расскажут школьникам об экологии
На мусороперерабатывающем заводе в Губкине нашли мертвого младенца
Жители Белгородского района провели акцию за безопасность на дорогах
В Белгороде котенка с 10-метровой пришлось снимать с помощью автолестницы
Белгородские энергетики подключили к сетям газонаполнительные компрессорные станции
Фестиваль-ярмарка «Яичная мозаика» прошел на Белгородчине
Белгородцы выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»
Сбербанк провел в Воронеже бизнес-форум «Своё дело»: диагностика вашего бизнеса»