Белгородская филармония открывает джазовый сезон

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-16T11:14:55+03:00

Изменить размер текста: A A

19 октября в Большом зале филармонии Биг-бэндNoComment откроет джазовый сезон. Посетители программы «Джаз на все времена» узнают об основе джаза – свинге, его истории и представителях.

В этот вечер в исполнении коллектива под управлением главного дирижера Владимира Уварова и дирижера Игоря Овчарова прозвучат сочинения известных композиторов, основоположников этого направления: от Флетчера Хендерсона до Бенни Гудмэна. В концерте примут участие солистки Екатерина Новикова и Алина Романович.

Отметим, что Биг-бэндNoComment Белгородской государственной филармонии входит в десятку лучших джазовых оркестров России. Он выступал на одной сцене с выдающимися джазменами страны и мира. Коллектив провозгласил джаз своей страстью и идеологией, вероятно, поэтому он пользуется такой большой популярностью у слушателей. Музыканты принимали участие во многих фестивалях федерального и международного масштаба, в том числе и в первом фестивале #НАУКАДЖАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU