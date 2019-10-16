В Валуйках возле железной дороги нашли минометные мины

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-16T13:16:49+03:00

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В единую дежурно-диспетчерскую службу Валуйского городского округа 15 октября позвонил работник железной дороги. Он сообщил, что в лесополосе около железнодорожных путей обнаружил предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Незамедлительно к месту происшествия выехали взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области, которые идентифицировали минометную мину 82 мм. времен Великой Отечественной. Обследовав металлодетектором прилегающую к месту находки боеприпаса территорию, взрывотехники обнаружили и изъяли еще 31 минометную мину 122 мм. и 15 минометных мин 82мм. Все опасные находки в количестве 47 единиц были вывезены на специально оборудованном автомобиле и ликвидированы на полигоне.

Напомним, что в 2018 году взрывотехниками было обезврежено и уничтожено около 3000 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, в том числе более 10 авиабомб.

ИСТОЧНИК KP.RU