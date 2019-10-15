2019-10-15T17:15:14+03:00
Общество

100 деревьев и кустарников высадили старооскольцы в рамках акции «Живи, лес!»

Акцию посвятили 75-летию Победы
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы горно-обогатительного комбината.Фото пресс-службы горно-обогатительного комбината.
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В рамках всесоюзной акции «Живи, лес!» работники горно-обогатительного комбината Старого Оскола высадили около 100 деревьев и кустарников на территории подшефной школы № 27. В акции участвовали также преподаватели и ученики школы, к которым присоединились родители. Саженцы приобрел комбинат. В этом году осеннюю акцию «Живи, лес!» посвятили 75-летию Победы.

Как отмечала директор школы №27 Елена Боева, были заказаны 75 саженцев дуба, рябины, катальпы, ивы, которые высадили вместе старых тополей.

- В парковой зоне мы посадили туи, можжевельник. Спасибо комбинату за то, что всегда откликаются на наши просьбы и предложения», - комментирует Елена Боева.

Отметим, что это далеко не первое мероприятие, в котором участвуют работники комбината. Так, в 2015 на территории школы была заложена каштановая аллея Славы. Акцию приурочили к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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