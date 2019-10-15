На белгородской трассе уже во второй раз удалось зафиксировать необычное авто

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-15T12:26:55+03:00

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В машине, которая вновь попалась на камеру видеофиксации, белгородцы сразу узнали старого знакомого. Именно это авто с прицепом без одного колеса неделю назад ехало из Шебекино в Белгород, оставляя за собой огненный след и глубокие борозды на асфальте.

Необычность перевозки в этот раз состояла в том, что другое увесистое авто везли в починенном в прицепе. Правда, на этот раз колесо отсутствовало у самого автомобиля, который перевозили. Необычную перевозку зафиксировали и выложили в соцсетях. Белгородцы вновь принялись строить версии. К примеру, пишут о том, возможно, хозяева починили колесо у прицепа и уже везли в пункт приема металла сам автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU