2019-10-15T12:26:55+03:00
Общество

На белгородской трассе уже во второй раз удалось зафиксировать необычное авто

Легковой автомобиль, который перевозил другую легковую машину, узнали белгородцы
Ирина ТАРАСОВА
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Скриншот с видео сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.Скриншот с видео сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.Фото: Скриншот с видео
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В машине, которая вновь попалась на камеру видеофиксации, белгородцы сразу узнали старого знакомого. Именно это авто с прицепом без одного колеса неделю назад ехало из Шебекино в Белгород, оставляя за собой огненный след и глубокие борозды на асфальте.

Необычность перевозки в этот раз состояла в том, что другое увесистое авто везли в починенном в прицепе. Правда, на этот раз колесо отсутствовало у самого автомобиля, который перевозили. Необычную перевозку зафиксировали и выложили в соцсетях. Белгородцы вновь принялись строить версии. К примеру, пишут о том, возможно, хозяева починили колесо у прицепа и уже везли в пункт приема металла сам автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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