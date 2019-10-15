Белгородцев приглашают выполнить нормативы ГТО

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-15T10:25:01+03:00

Кросс по пересеченной местности пройдет на дистанции с 1, 2 и 3 километра

Изменить размер текста: A A

Всех белгородцев, кто еще не успел в прошлом месяце выполнить норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», приглашают поучаствовать в забеге. Кросс по пересеченной местности на 1, 2 и 3 километра пройдет 19 октября 2019. Для этого мероприятия специально выделен дополнительный день для выполнения данного норматива.

Регистрация участников состоится в этот де день с 9:30 до 9:50, начало тестирования – 10:00.

Отметим, что при себе необходимо иметь медицинский допуск и документ, удостоверяющий личность. Свою заявку с указанием ФИО, УИНа и контактных данных можно присылать до 17 октября включительно по электронной почте, в сообщениях группы социальной сети ВКонтакте «ГТО в Белгороде» (https://vk.com/gtobel), а также оставить по телефону 41-10-35.

Сбор участников – у входа в парк «Архиерейская роща» с улицы Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU