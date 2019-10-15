2019-10-15T09:06:40+03:00
Общество

Белгородец задолжал более 300 тысяч рублей долга по алиментам

Долг он погасил только после вмешательства судебных приставов
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Перспектива быть привлеченным к административной ответственности заставила белгородца вспомнить о ребенке и заплатить более 300 тысяч рублей долга по алиментам.

Накануне Яковлевским районным отделом судебных приставов УФССП России по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с жителя города Строитель алиментов в размере ¼ части всех видов заработка или иного дохода.

Должник официально не работал, перебивался случайными заработками. Время от времени перечислял бывшей жене незначительные денежные средства на содержание ребенка. Образовалась задолженность по алиментам в размере 306 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на расчетные счета должника и вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении его недвижимого имущества (земельный участок и жилой дом).

Затем его принудительно доставили к судебному приставу-исполнителю, где разъяснили, что за неуплату алиментов в течение двух и более месяцев предусмотрена административная ответственность по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Только после этих мер должник нашел деньги и оплатил всю сумму долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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