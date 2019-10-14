В Белгороде изучают факты гибели 49-летнего рабочего

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-14T17:32:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В следственный отдел Белгорода следственного управления регионального Следственного комитета России 11 октября поступило сообщение о гибели рабочего на объекте. Согласно предварительным данным, 49-летний мужчина упал около 10 часов утра с высоты 9-этажной новостройки.

Дом, с которого упал рабочий, находится по улице Есенина в областном центре. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

В региональной пресс-службе сообщили, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки. Также сообщается, что была изъята для изучения документация по технике безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU