2019-10-14T15:17:35+03:00
Общество

В Старом Осколе Мыльный пузырь и другие герои квеста расскажут школьникам об экологии

В Центре культурного развития «Горняк» прошла презентация проекта по экологическому просвещению школьников «Экокалендарь»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат".Фото пресс-службы АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат".
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В Центре культурного развития «Горняк» прошла презентация проекта по экологическому просвещению школьников «Экокалендарь «Мыльный пузырь и братья месяцы». Проект выиграл грант программы «Стальное дерево», которая в этом году стартовала в Старом Осколе при содействии благотворительного фонда «Милосердие». Главный герой квеста – Мыльный пузырь. Он в доступной игровой форме рассказывает младшим школьникам об экологии, правилах безопасного использования природных ресурсов.

Как отметила директор ЦКР «Горняк» Светлана Федотова, суть проекта заключается в вовлечении в творческую деятельность маленьких старооскольцев и из родителей в рамках увлекательных экологических квестов.

«На грантовые средства в размере 300 тысяч рублей мы закупили звуковое оборудование, костюмы, ростовые куклы, установку для мыльных пузырей, большие мячи, выпустили полиграфическую продукцию», - рассказала Светлана Федотова.

Маленькие старооскольцы вместе с героями квеста совершают виртуальные путешествия. По ходу они выполняют задания, узнают, как беречь природу в разное время года. У проводника в мир экологии есть помощники – ежик, мышка, фьеки – главные жители воздушного пространства, пузырьки воздуха и 12 месяцев – хозяева времен года.

Отмечается, что проект уже успешно опробован в десяти школах города. Итоговым ярким событием 30 ноября станет КВН для младших школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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